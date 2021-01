Dakar complicado para Kris Meeke

Depois de ter feito o melhor tempo no prólogo, Kris Meeke teve uma má primeira etapa no Dakar. Ao volante do seu T3 Zephyr SSV, o piloto britânico teve um bom começo, mas no km 175 foi obrigado a parar com um princípio de incêndio: “A roda sobressalente pegou fogo e queimou os circuitos elétricos” disse. Tiveram de ser rebocados para o bivouac. Seja como for, até aí Kris Meeke andou bem apesar de ter de abrir a pista, chegou a ter 5m27s de avanço sobre Cristina Gutiérrez, depois 7m44s sobre Mitchell Guthrie, mas teve de parar.



FOTO – Julien Delfosse_DPPI Media