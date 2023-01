Dakar, como estão os SSV T4? Quatro na luta pelo triunfo | AutoSport

Na mais equilibrada das categorias, quatro equipas estão separadas por 6m19s a meio da prova o que deixa antever grande luta até ao fim do Dakar nesta categoria. Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Red Bull) lideram com 4m34s de avanço para Marek Goczal/Maciej Marton (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Energylandia Rally Team) com Eryk Goczal/Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Energylandia Rally Team) a 5m48s. Quarto posto para Gerard Farres/Diego Gil (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) que estão a 6m19s da frente, sendo que o quinto posto já está a 42m53s.

boa prova de Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/South Racing Can-Am) que são sextos a cerca de meia hora do 5º posto. Bruno Conti de Oliveira/Pedro Bianchi Prata (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/South Racing Can-Am) são oitavos, dos restantes portugueses falamos em separado.