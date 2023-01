Dakar, como estão os SSV T3? Muito equilíbrio na frente… | AutoSport

Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3/Grallyteam) chegaram ao fim da primeira semana dos T3 no Dakar 3m19s na frente de Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road) e em condições normais a luta pelo triunfo vai resumir-se a ambos a não ser que algum, ou ambos tenham problemas.

Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road) é terceiro mas já a mais de uma hora. Em condições normais já não recupera. Chaleco Lopez/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can-Am XRS/Red Bull Can-Am) chegaram a liderar mas atrasaram-se irremediavelmente.

Chaleco Lopez foi o primeiro líder, perdeu a liderança na etapa 3 para Seth Quintero, caindo para o sexto lugar, mas o equilíbrio foi sempre grande com Mitchell Guthrie (T3M By Mce-5/Red Bull Off-Road) a ir para a frente na etapa 4.

No dia seguinte foi a vez de Guillaume De Mevius assumir a liderança, que nunca foi maior do que 9 minutos. Jones recuperou e já só está a 3m19s, sendo que atrás deles, entre problemas, todos ficaram longe.

Muitos problemas tiveram também os portugueses, exceção feita a Saleh Alsaif/Joao Pedro Ré (Can-Am X3 Black Horse Team) que são sextos da geral. Hélder Rodrigues/Goncalo Reis; Ricardo Porém/Augusto Sanz e João Ferreira/Filipe Palmeiro estão muito lá para trás mas este último fez história ao vencer uma etapa (ler em separado).