Dakar: como estão os portugueses? | AutoSport

Nos Autos Benediktas Vanagas e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) são 23º da geral ao cabo do segundo dia de prova. Já Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) são 16º das geral. Depois do forte atraso de ontem, um dia marcado por problemas mecânicos na Toyota Hilux da Overdrive, Miguel Barbosa e Pedro Velosa foram hoje 46º e são agora 59º da geral.

Nos SSV – T3, Mário e Rui Franco (Yamaha/Francosport) foram 13º e estão nessa mesma posição da geral.

Nos SSV – T4, Luís Portela Morais/David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team) foram nonos e são oitavos da geral.

Rui Oliveira e Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) foram 20º na etapa e são 22º da geral.

No Camião 560, José Martins e os seus colegas são 28º da geral.

No Dakar Classic, ainda não há classificações de João de Almeida e João Sousa, que correm no Ssangyong da TH-Trucks.