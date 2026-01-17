Dakar com drama até final: decisões seguem dentro de momentos

O piloto espanhol Nani Roma viveu uma odisseia nas dunas ontem: desmantelou a frente do seu carro, regressou ao bivouac com três rodas, recebeu peças de Romain Dumas e perdeu uma hora em reparações. Apesar de ficar sem combustível às portas de Yanbu, foi rebocado pela piloto Laia Sanz até à meta, chegando com um minuto de atraso. Desta forma, Nani Roma manteve a segunda posição geral e persegue um sexto pódio no Dakar.

Nasser Al Attiyah lidera a classificação geral com 16 minutos e 2 segundos sobre Roma, aproximando-se dessa forma do seu sexto triunfo na competição. O piloto do Catar igualou ontem Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel ao conquistar a sua quinquagésima vitória na prova em etapas. “Podíamos ter perdido tudo ontem. Precisamos de nos manter focados e jogar de forma inteligente”, afirmou.

A etapa final, programada para começar dentro de aproximadamente meia hora, terá Al Attiyah como primeiro a partir.

Batalha cerrada pelo pódio

A disputa pelo terceiro lugar permanece em aberto entre Mattias Ekström (terceiro, +23′ 21″) e Sébastien Loeb (quarto, +23′ 50″), com apenas 29 segundos a separar os dois pilotos. Mais abaixo, apenas 18 segundos distinguem Mathieu Serradori (sexto) de Lucas Moraes (sétimo).

Dacia e Ford dominam a geral com três viaturas cada na zona de pontos, enquanto o Century CR7 de Serradori se mantém entre os dois fabricantes.

A etapa final oferece ainda possibilidades de reviravoltas, particularmente nas posições intermédia e de trás. O desfecho do Dakar 2026 será decidido hoje.