Dakar Clássico é realidade em 2021

O próximo Dakar irá ter uma prova de Clássicos de Regularidade, reservada a carros e camiões que tenham competido em África entre 1979 e 2000. O percurso será mais ‘suave’, e a ideia passa por dar um ‘olá’ ao fabuloso passado da prova. Há muito que o Diretor da Prova, David Castera, tinha este desejo, mas o entusiasmo que é igualmente partilhado por Jacky Ickx e Hubert Auriol convenceu-o.

“Foi graças a esse passado que o Dakar ‘explodiu’ na década de 1980 depois do trabalho de Thierry Sabine, e é devido a ele que hoje podemos viver a experiência do Dakar. Este evento é um aceno à história do Paris-Dakar pois não devemos esquecermos-nos de onde vimos” disse Castera que está contente com o conjunto de concorrentes que já manifestaram vontade de disputar a prova. David Castera acha que vai ser possível juntar à volta de 30 carros, algo como o Porsche 959, Citroën ZX, e mesmo o Volkswagen Iltis, vencedor da prova de 1980.

A ideia passa por reservar um percurso que não afete demasiado as máquinas, cansadas pelo tempo, sendo que, seja como for, Castera promete “alguma navegação e alguns pedaços de bravura, mas regularidade e prazer serão as palavras-chave do Dakar Clássico”,