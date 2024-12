Dakar Classic: Um desafio da velha guarda

O Dakar Classic é uma categoria especial do Dakar que celebra a história e o espírito da competição original. Introduzida em 2021, esta categoria oferece uma experiência única para os entusiastas de veículos clássicos e da história do rali. Os participantes devem utilizar veículos com mais de 20 anos de idade, fabricados antes do ano 2005. Isso inclui uma variedade de modelos icónicos, desde o Porsche 911, o Peugeot 205, e até Lada Niva, etc.

O facto de estarem um ou dois níveis abaixo da elite em termos de desempenho não impediu os pilotos do Dakar Classic de de conquistar a liderança nos corações – e nos rolos de fotografias – dos apoiantes. Os participantes nesta corrida de regularidade, que organizada à margem do rali desde 2021, conquistaram o público e desenvolveram um culto de culto. Este ano, 94 equipas vão iniciar a prova em Bisha e percorrer um percurso de de 7,246 km, com 4,033 km em contrarrelógio.

O diálogo entre gerações tem sido um grande sucesso no Dakar. Em 2021, o bivouac abriu as suas portas a uma corrida de regularidade para veículos antigos. A introdução do Dakar Classic deu um novo sopro de vida às máquinas

como o Peugeot 205 de Ari Vatanen, o Porsche 959 de Jacky Ickx e Claude Brasseur, o Volkswagen Iltis de Patrick Zaniroli Iltis de Patrick Zaniroli e o camião de cabina dupla DAF de Jan de Rooy, num desafio adequado à sua idade. Por exemplo, os veículos mais antigos, que, por exemplo, os veículos mais antigos, que são frequentemente os menos potentes do lote, têm a opção de saltar as secções de dunas mais difíceis.

Além disso, os dados recolhidos nas primeiras quatro edições foram utilizados para aperfeiçoar as categorias de acordo com as velocidades médias que os participantes devem atingir nos sectores definidos (H1, H2, H3 e H4).

Como esperado, o livro de regras atualizado para a quinta edição do Dakar Classic alargou o âmbito do evento, que está agora aberto a modelos registados até 2005. O nível geral de dificuldade mantém-se inalterado, mas as cerca de cem equipas na linha de partida em Bisha terão de enfrentar uma quilometragem recorde, com mais de 4.000 quilómetros de troços seletivos que de troços seletivos que irão separar os melhores dos restantes. Uma limitação suplementar aplicar-se-á à noite após a etapa 2A, ou seja, enquanto a corrida principal está a disputar a etapa crono de 48 horas.