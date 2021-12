Dakar Classic com um plantel impressionante | AutoSport

Um total de 144 participantes prepara-se para arrancar para o Dakar Classic, a mais recente, e bem sucedida ‘invenção’ da ASO. Para esta segunda edição do Dakar Classic, em que a maioria dos veículos data entre 1980 e 2000, 44 equipas francesas, 37 espanholas, 18 italianas, entre outras, holandeses ou belgas, por exemplo, tentarão arrancar a coroa das mãos do vencedor do ano passado, o francês Marc Douton.

Estará presente um único concorrente não europeu. Amy Lerner é americana e estará ao volante de um Porsche 911, tal como o detentor do título e duas outras equipas.

Estes quatro lendários veículos do Dakar dos anos 80 estarão frente a frente com um quarteto de Lada Niva, três Peugeot 504 e, surpreendentemente, não mais de seis Range Rover.

Não há nada de surpreendente, contudo, face à presença de nada menos que 41 Toyota, incluindo quinze HDJ 80. Dezanove Mitsubishi estarão presentes para, mais uma vez, lançar uma luz sobre o recorde de doze vitórias da marca do diamante, seguido de perto por doze Mercedes, na categoria de carros. O construtor baseado em Stuttgart estará na maioria na categoria de camiões, com oito representantes contra quatro camiões MAN.

