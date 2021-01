Dakar Classic, a prova de regularidade com antigas glórias

Este ano marca a estreia da categoria Dakar Classic, uma prova de regularidade com carros antigos do Rally Dakar. A corrida de regularidade junta três dezenas de veículos, automóveis e camiões, das décadas de 80 e 90.

As provas do Rally Dakar dos anos 80 e 90 devolveram imagens e histórias que forjaram o ADN do evento e embora estes veículos históricos já não sejam competitivos, continuam a ser interessantes e todos os dias será feita uma classificação elaborada com base no cumprimento da média de velocidades estabelecidas para cada uma de várias etapas. Os clássicos correrão com o relógio, não contra ele!

Na liderança da categoria está a dupla constituída por Ondrej Klymciw e Peter Vlcek a bordo do Skoda LR130 #206. Quem pontua menos é quem vai na frente, e muito perto da dupla do Skoda estão Marc Douton e Emlien Etienne com o Buggy Sunhill 1979 #229. Terceiro lugar para a dupla espanhola constituída por Kilian Revuelta e Oscar Hernandez no Toyota Land Cruiser #216.