Dakar, Challenger (T3), Etapa 7: Mitchell Guthrie vence e alarga distância na frente | AutoSport

Depois da desclassificação de Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team), líder incontestado até aqui do Dakar, bem como do seu tio Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team), a prova ficou muito mais em aberto no que à luta pelo triunfo diz respeito e quem herdou a liderança, Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team), deram hoje um bom passo para vencer a categoria já que bateram Rocas Baciuska/Montijano Oriol (Can-Am factory Team) por 5m38s, com Saleh Alsaif/Nasser Alkuwari (Dark horse Team) em terceiro a 8m38s com Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) a ceder 9m20s para Guthrie.

Na geral, Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) lidera agora com 33m36 de avanço para Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) com Chaleco Lopez/Juan Latrach (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) em terceiro a 40m16s.

Já a 1h19m no quarto posto estão Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Red Bull Off-Road Junior Team) pelo que o triunfo deverá decidir-se entre os três primeiros.

Para as cores portuguesas, Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) terminou em sétimo. De João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am) e Mário Franco/Daniel Jordão (Yamaha Franco Sport) daremos a classificação mais tarde.

