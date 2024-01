Dakar, Challenger (T3), Etapa 6: Mais um triunfo de Eryk Goczal, enorme liderança | AutoSport

Nos Challenger, mais do mesmo. Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) voltaram a vencer, o quinto triunfo do ano, 15m45 na frente de Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team) com Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) em terceiro a 18m56s, com o jovem polaco a ter agora 1h02m18s de avanço para Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) com Cristina Gutierrez em terceiro mais 24 minutos atrás. Chaleco Lopez/Juan Latrach (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) é quarto a 1h26m56s, com Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Red Bull Off-Road Junior Team) a fechar o top 5 a 1h50m12s.

Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) são décimos a 1h12m do nono lugar e João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), são 12º a 37 minutos do 11º lugar.

