Dakar, Challenger (T3), Etapa 6: Eryk Goczal mais de uma hora na frente… | AutoSport

Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) foram os mais rápidos na primeira parte da etapa 6, a maratona de 48 horas do Dakar. A dupla polaca deixou Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) a quase um quarto de hora seguindo-se Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team) a mais 1m40s, e Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) 1m10 mais tarde. Na geral virtual, pois só há resultados definitivos amanhã depois do final da etapa 6, Eryk Goczal tem agora um avanço de quase uma hora para Mitchell Guthrie com Cristina Gutierrez 28 minutos mais atrás. Dos portugueses Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) e João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), falaremos mais tarde.

