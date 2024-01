Dakar, Challenger (T3), Etapa 4: Eryk Goczal de regresso aos triunfos | AutoSport

Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) voltou hoje aos triunfos nos Challenger (T3) ao bater o seu tio, Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team)

por 6m10s, com Ignacio Casale/Álvaro Leon (X-Raid Yamaha Supported Team) em terceiro a 14m02s.

Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) foram quintos a 15m35s, João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), 14º a 28m09s, Kris Meeke/Woute Rosegaar (Grallyteam G Rally Team) perderam mais de hora e meia.

Na geral, Eryk Goczal tem agora 30m55s de avanço para Marek Goczal/Maciej Marton (Taurus Energylandia Rally Team) com Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) em terceiro a 36m23s. Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Red Bull Off-Road Junior Team) são quartos a 1h05m.

Quanto aos portugueses, ambos subiram duas posições na geral, Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) de 14º para 12º e João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), de 16º para 14º.

Eryk Goczał liderou desde cedo na etapa, ao Km 36 km tinha uma vantagem de 25s sobre Mitch Guthrie, o vencedor de ontem. No Km 156, Eryk Goczał mantinha-se na frente de Mitch Guthrie e Michał Goczał, que estava a tentar recuperar algum do tempo que perdeu ontem. No top 3 nos primeiros pontos intermédios, Kris Meeke caiu para a quarta posição, 2m29s atrás de Eryk, mas o dia não iria terminar bem para o irlandês.

No Km 70 da especial, Eryk Goczał continuava a ser o piloto mais rápido, à frente de Mitch Guthrie e do tio Michał e assim se manteve até final sem nada de relevo na frente. Kris Meeke atrasou-se bastante.

Estes resultados podem mudar, pois há concorrentes ainda em pista, que podem mudar a classificação.

Tempos Online – CLIQUE AQUI