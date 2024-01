Dakar, Challenger (T3), Etapa 3: Mitchell Guthrie, Michal Goczal atrasa-se | AutoSport

Pela primeira vez desde o início do Dakar que não é Eryk Goczal a vencer uma etapa nos Challenger (T3) neste Dakar. Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) venceram hoje na frente de Eryk Goczal deixando o polaco a 1m09s, o que permitiu ao norte americano que subisse uma posição da geral e chegasse ao pódio provisória do dakar, por troca com Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team) que hoje perdeu mais de hora e meia e perdeu o seugndo lugar que pertence agora a Marek Goczal/Maciej Marton (Taurus Energylandia Rally Team). Já Guthrie, que depois do sexto lugar no arranque subiu ontem para 4º e hoje para 3º. Kris Meeke/Woute Rosegaar (Grallyteam G Rally Team) foram oitavos, continuam a subir na classificação, João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), perderem 32m09s na etapa de hoje para o vencedor, mais novidades acerca dos portugueses assim que possível.

Filme do dia

Eryk Goczał, que conquistou ontem a sua terceira vitória consecutiva, à frente do seu tio Michal, teve hoje em Mitch Guthrie um forte adversário. O norte-americano liderava Michal Goczał por 34s’ e Cristina Gutiérrez por 46s’ após 38 km. Eryk Goczał, seguia a 1m10s mas após 135 km, Mitch Guthie foi destronado por Eryk Goczał. O piloto polaco era seguido pelo seu tio Michal e pelo seu pai Marek, com Guthrie a cair para quarto, a pouco mais de 2 minutos, mas com uma vantagem de 6s’ sobre Cristina Gutiérrez. O detentor do título, Austin Jones, perdia mais de 10 minutos e o dia também não estava a ser fácil para “Chaleco” López, que rodava a 19m11s’ de Eryk.

Com 249 km completados, Eryk Goczał liderava a classe à frente do seu tio Michal e do pai Marek. 2m14s’ separam as três equipas. Mitch Guthrie não estava muito longe, ficando atrás de Marek por apenas 15s’.

A marca Taurus estava a desfrutar de um grande dia, com nada menos do que seis veículos T3 Max nos seis primeiros lugares.

Pouco depois, percebeu-se que Eryk Goczał não iria desfrutar da sua quarta vitória do ano. Mitch Guthrie, que estava a mais de 2 minutos de distância em segundo lugar após 404 km, foi mais rápido do que o piloto polaco na última secção. Chegou à meta com o melhor tempo, mais de 1 minuto à frente de Eryk.

Tempos Online – CLIQUE AQUI