Dakar, Challenger (T3), Etapa 2: Nova vitória de Eryk Goczał; Mário Franco foi nono | AutoSport

Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) voltaram a vencer uma etapa da edição de 2024 do Dakar, depois do tempo mais rápido no Prólogo e o triunfo no dia de ontem. O piloto do Taurus foi mais rápido do que Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team) e Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team).

Nicolás Cavigliasso começou por ser o piloto mais rápido na primeira tomada de tempos, mas apenas com um segundo de vantagem para Michał Goczał. No entanto, e já depois de Ignacio Casale ter passado pelo quilómetro 96 como o piloto mais rápido, Marek Goczał estabeleceu o melhor registo aos 167 quilómetros de etapa, 1:20s à frente do seu irmão Michał. O líder no primeiro controlo, Cavigliasso, passou a ser o terceiro, com 20 segundos de vantagem sobre Ignacio Casale em Yamaha. O vencedor das duas primeiras etapas, Eryk Goczał, era quinto a 1:59s.

Aos 342 quilómetros da etapa de hoje, a família Goczał subiu ao pódio provisório. Michał tinha 21 segundos de vantagem sobre Marek e 35 sobre Eryk. Mitch Guthrie era quarto, com 1:57s de atraso.

Até ao final dos 463 quilómetros da etapa, Eryk Goczał voltou a ser o mais rápido, terminando o dia com um minuto de diferença para Michał Goczał, enquanto Mitch Guthrie conseguiu terminar no terceiro posto, a 2:55s do vencedor da etapa e líder da classificação. Marek Goczał foi quarto (+3:46s) e Chaleco Lopez/Juan Latrach (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) fechou o top 5, com um atraso de 4:05s.

A dupla Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha/X-Raid Yamaha Supported Team ) terminou no sexto posto, seguindo-se Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) e Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus Wevers Sport).

A fechar os dez primeiros ficaram Mário Franco/Daniel Jordão (Yamaha Franco Sport) e Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Can-Am Red Bull/Can-Am Factory Racing), que penalizou em 4 minutos, enquanto Kris Meeke/Woute Rosegaar (Grallyteam G Rally Team) cederam 21:02s para os vencedores da etapa.

Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) terminou a etapa 42:02s depois de Eryk Goczał, enquanto João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am) ficaram a 47:59s.

Na geral dos T3, os Goczał lideram, com Eryk à frente de Michal por 1:19s, enquanto Marek está a 11:24s. Mário Franco é o melhor classificado entre os lusos, no 16º posto a 1:46.43s, seguindo-se Ricardo Porém (+2:11.09s) e João Monteiro (+2:15.29s) nos 18º e 19º lugares, respetivamente.

Foto: Página Facebook Eryk Goczał