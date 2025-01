Dakar, Challenger: Seaidan conquista a terceira vitória, Gonçalo Guerreiro perdeu tempo

Yasir Seaidan assegurou a sua terceira vitória do ano na classe Challenger, aproveitando os problemas mecânicos de Corbin Leaverton para conquistar uma vitória imponente. O piloto saudita travou uma luta intensa que acabou por vencer, terminando com mais de cinco minutos de vantagem sobre Pau Navarro e sete minutos sobre a vencedora de ontem, Dania Akeel.

Na marca dos 45 quilómetros, Leaverton assumiu a liderança na especial, ultrapassando Seaidan por apenas seis segundos. Pau Navarro seguia na frente por 1’46”, enquanto Nicolas Cavigliasso tinha uma pequena vantagem de dois segundos sobre Gonçalo Guerreiro, o seu concorrente mais próximo na classificação geral. Akeel, que vinha de uma vitória na etapa do dia anterior, teve dificuldades no início, perdendo mais de quatro minutos para Leaverton.

Ao quilómetro 138, Seaidan já tinha assumido a liderança, com uma estreita vantagem de 17 segundos sobre Leaverton. O piloto saudita também conseguiu criar uma diferença significativa em relação ao resto do pelotão, com Navarro, Khalifa Al Attiyah e Akeel a ficarem a mais de 4’30”. Entretanto, Cavigliasso jogou pelo seguro, com uma diferença de quase 10 minutos, sabendo que Guerreiro – o seu adversário mais próximo na classificação geral – tinha perdido mais de meia hora no início da etapa.

Após 209 km, Leaverton recuperou o controlo, aumentando a sua vantagem para 1’30” sobre Seaidan e quase 6’30” sobre Navarro. Cavigliasso continuou a sua abordagem conservadora, ficando 16’30” atrás, mas mantendo uma confortável vantagem virtual de mais de uma hora na classificação geral, enquanto as dificuldades de Guerreiro continuavam.

No entanto, Leaverton foi bafejado pelo azar ao fim de 220 quilómetros. Um problema mecânico obrigou-o a parar durante quase uma hora, acabando com as suas esperanças de vitória. O piloto americano trabalhou incansavelmente para encontrar uma solução, mas o estrago estava feito, permitindo que Seaidan assumisse o controlo da corrida.

Com Leaverton afastado da corrida, Seaidan conquistou a vitória, cruzando a linha de chegada com mais de cinco minutos de vantagem sobre Navarro. Akeel completou os três primeiros, terminando sete minutos atrás do vencedor saudita.

O triunfo de Seaidan marca a sua terceira vitória de etapa do ano, consolidando ainda mais o seu estatuto de candidato de topo na classe Challenger. Entretanto, Cavigliasso, apesar de uma abordagem cautelosa, continua numa posição de comando na classificação geral. Gonçalo Guerreiro foi apenas décimo, perdendo mais de uma hora, ficando irremediavelmente longe do triunfo nos Challenger

Cavigliasso tem o triunfo na mão, com 1h11min de vantagem para Guerreiro que tem Pau Navarro a pouco mais de 18 minutos, com apenas uma etapa por completar.

Em atualização