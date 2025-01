Dakar, Challenger: Leaverton vence, em dia de péssimas notícias para as cores portuguesas

A dupla Corbin Leaverton (USA)/Taye Perry (DEU) venceu a Etapa 7 do Dakar 2025. Foi às primeiras horas deste dia que chegaram más notícas para alguns dos participantes portugueses nesta classe.

Começamos pelas más notícias. Logo pela manhã a dupla Luis Portela Morais-David Megre (Grallyteam OT3/G Rally Team) deu por terminada a sua participação no Dakar. Um problema no carro logo no início da etapa deitou por terra as esperanças de uma dupla que andou sempre no top 10 e estava a fazer uma excelente prova.

Também de manhã chegou a notícia que a dupla Ricardo Porem-Nuno Sousa (MMP Rally Raid Mmp) estava fora de prova. Depois de uma etapa 6 muito dura, com problemas que obrigaram a dupla a dormir no deserto, chegaram ao bivouac de manhã para terminar a sua participação. A dupla regressará na etapa 8 em Dakar Experience.

O mesmo destino estava reservado para a dupla Pedro Gonçalves-Hugo Magalhães (X-Raid YXZ 1000R/Franco Sport). Muitos problemas mecânicos também obrigaram a equipa a dormir no deserto. A dupla também irá regressar em Dakar Experience.

Foram assim três baixas numa manhã repleta de más notícias para os nossos compatriotas que lutaram muito. Sem virar a cara aos desafios, deram o seu melhor, mas o Dakar acabou por não permitir que completassem a prova toda.

A Etapa 7

A dupla Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt (Taurus T3 Max) começou bem a prova, cruzando o quilómetro 50 na liderança, com a dupla lusa Gonçalo Guerreiro-Cadu Sachs (Taurus T3 Max/Red Bull Jr Team USA) na segunda posição e Yasir Seaidan (SAU)/Michael Metge (FRA) em terceiro. Seaidan passou para a frente da prova, com Guerreiro em segundo. Mas foi ao quilómetro 138 que surgiu Leaverton na frente, com Seaidan em segundo e Guerreiro em terceiro.

Durante vários quilómetros este trio manteve-se na frente das operações, com Guerreiro a subir ao segundo posto no quilómetro 213. Mas no controlo seguinte, o piloto luso perdeu tempo e caiu para a quarta posição com a dupla Pau Navarro (ESP)/Lisandro Herrera (ARG) a subir ao top 3. Guerreiro ainda regressou ao terceiro posto, numa luta renhida com Pau Navarro, mas no final da etapa, foi mesmo o espanhol a levar a melhor.

Na frente, Leaverton e Seaidan mantiveram as posições. Leaverton venceu, mas a diferença foi de apenas 24 segundos, com Pau Navarros a ficar a 3min38 seg. da referência e Guerreiro a ficar a 4min46 do melhor tempo. A dupla líder da classificação geral nos Challenger, Nicolas Cavigliasso (ARG)/Valentina Pertegarini (ARG), terminou na quinta posição.

Nas contas dos portugueses, apesar das más notícias, também tivemos boas novidades. Rui Carneiro-Ola Floene (Grallyteam OT3/G Rally Team) conseguiram uma boa etapa e terminaram em nono nesta etapa e a dupla Mario Franco-Rui Franco (X-Raid YXZ 1000R/Francosport) fez o 12º tempo. Maria Luís Gameiro e José Marques (X-Raid X-Raid 1000R Turbo/X-Raid Team) ainda não terminaram a prova.

As contas da geral

Na geral dos Challenger, Cavigliasso perdeu cinco minutos, mas mantém uma confortável liderança de 30 minutos para Gonçalo Guerreiro, que ganhou algum tempo ao terceiro classificado, Paul Spierings. Pau Navarro também recuperou algum tempo mas está a mais de 1h e 50 do líder. Na quinta posição, Abdulaziz Al-Kuwari (QAT)/Nasser Al-Kuwari (QAT) já muito longe da liderança.

Em atualização

Foto: Redbull Contente Pool