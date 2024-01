Dakar, Challenger, Etapa 8, Ricardo Porém: “objetivo é defender o 6.º lugar…” | AutoSport

A tirada que uniu Al Duwadimi a Ha’il correu de feição a Ricardo Porém. Apesar de ser uma etapa com um nível de dificuldade elevado e algo perigosa na fase final com muitas pedras soltas nos trilhos sauditas, o piloto de Leiria manteve o seu estilo e, navegado pelo argentino Augusto Sanz, conseguiu um 8.º lugar, mantendo o sexto lugar à geral entre os veículos da classe Challenger: “Fizemos o nosso trabalho, sem erros, o que nos permite estar satisfeitos no final. A etapa tendia a ser difícil e comprovou-se, com a aproximação a terrenos mais rochosos onde um pequeno deslize pode deitar tudo a perder. Nos próximos dias o nosso grande objetivo é tentar defender o 6.º lugar e aproveitar alguma eventualidade que os concorrentes que rodam à nossa frente nos possam dar”, afirmou o piloto de Leiria. A nona etapa do Dakar, ligará amanhã Ha il a Al Ula, zona onde a prova começou este ano. A tirada, que promete ser dura para a mecânica, terá um total de 639km, 417 dos quais cronometrados.

