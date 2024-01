Dakar, Challenger, Etapa 1: Família Goczal ‘reserva’ pódio | AutoSport

Depois de terem vencido o prólogo, Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) triunfaram também na etapa 1 do Dakar. Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team) lideraram a corrida a partir do CP2 (km 281), apenas para ser desfeiteado no final pelo seu seu sobrinho Eryk, que lhe passou à frente por apenas 19 segundos. Só deu família Goczal, com Marek Goczal/Maciej Marton (Taurus Energylandia Rally Team) em terceiro a 7m38s.

Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Red Bull Off-Road Junior Team) foram quartos, a 10m234s a frente de Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing). Chaleco Lopez/Juan Latrach (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) ficaram logo a seguir, em sétimo, na frente de Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus Wevers Sport)

Kris Meeke/Woute Rosegaar (Grallyteam G Rally Team) perderam hoje mais de 1h15 minutos, caindo muito na classificação. As coisas não correram bem para as dois dos pilotos lusos que correm nos Challenger, neste Dakar. João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am) perderam 1h27m30s e Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) 1h29m06s.

Estes resultados podem mudar, pois há concorrentes ainda em pista, que podem mudar a classificação.

Tempos Online – CLIQUE AQUI