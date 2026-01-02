Dakar: Challenger e SSV como porta de acesso à Ultimate

O peso crescente das categorias Challenger e SSV no Dakar reflete uma clara tendência consolidada no mundo do todo o terreno internacional: estas classes funcionam como laboratório competitivo e trampolim direto para a Ultimate. A combinação de custos mais controlados, elevada exigência técnica, necessidade de navegação apurada e forte concorrência prepara pilotos e equipas para o salto para a categoria principal.

Os casos de Mattias Ekström, Mitch Guthrie, João Ferreira, Seth Quintero e Rokas Baciuška, todos com percurso inicial em veículos ligeiros e hoje inseridos no topo da tabela FIA, ilustram de forma clara esta dinâmica.

Para muitos dos inscritos em 2026, a ambição imediata passa por títulos em Challenger ou SSV; para alguns, porém, o verdadeiro objectivo estará mais adiante, numa futura candidatura sustentada à vitória absoluta no Dakar.

Contudo, esta pirâmide da FIA tem um “outro lado” que convém não descurar. Nas competições nacionais, e o CPTT é o perfeito exemplo, os Challenger e SSV estão a ganhar cada vez mais protagonismo, exclusivamente devido ao tipo dos traçados, baja, muito mais ‘enrolados’ e técnicos, e isso está a levar que cada vez mais concorrentes dos mais antigos T1 deixem os carros em casa, e outros que eventualmente poderia tentar chegar aos T1+ não o fazem porque já nem esses garantem que se ande nos lugares da frente, e sendo verdade que alguns concorrentes dos T1 têm ido para os T3/T4, a verdade é que são cada vez menos, e o espetáculo reflete-se. Há uma coisa que se ouve recorrentemente para quem está na estrada a ver passar concorrentes em Portugal: “ao contrário dos T1+ e mesmo dos T1, os side-by-side não entusiasmam o público, nem de perto, da mesma forma”.