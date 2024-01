Dakar, Challenger: Drama no final, vitória histórica de Cristina Gutierrez | AutoSport

A desqualificação de Eryk Goczał e do seu tio Michał, bem como a desistência do seu pai Marek, alteraram completamente a luta pelo título na classe Challenger. Na noite do dia de descanso, Mitch Guthrie encontrava-se na liderança da classificação geral, com vinte minutos de vantagem sobre Cristina Gutiérrez, a sua perseguidora mais próxima.

Com uma vitória na etapa 7 e uma subida ao pódio no dia seguinte, Guthrie conseguia manter uma margem de tempo suficiente para controlar a corrida até ao final do rali e a vitória que parecia estar ao seu alcance.

Afinal, teria sido nada menos do que uma recompensa justa para o homem que desenvolveu a versão inicial do Taurus T3 Max.

No entanto, como diz o ditado, a corrida nunca termina até que a última linha de chegada seja cruzada e isso provou ser verdade mais uma vez da maneira mais imprevisível. Guthrie só tinha 174 quilómetros para percorrer para suceder ao seu compatriota Austin Jones no trono do Dakar, mas isto sem ter em conta o problema mecânico que ocorreu apenas sete quilómetros depois da especial se iniciar…

Com a ajuda do seu copiloto Kellon Walch, conseguiu retomar a corrida, mas a sua vantagem rapidamente caiu para pouco mais de 1m30s. Esta pesada tarefa tornou-se rapidamente mais pesada à medida que a etapa avançava, numa especial que rapidamente se tornou favorável a Gutiérrez. “Se acontece alguma coisa atrás de nós, nunca se sabe… Eu esforcei-me até ao fim”, explicou a espanhola. “Um dos meus valores é nunca desistir”.

Guthrie tentou salvar o dia, mas a transmissão do seu Taurus decidiu o contrário. Acabou por chegar à meta mais de meia hora depois da sua rival e teve de se consolar com o segundo lugar no pódio final, que foi completado por Rokas Baciuška que, há um ano, perdeu o Dakar em circunstâncias semelhantes na categoria SSV. Gutiérrez tornou-se a segunda mulher a conquistar um título no Dakar, depois de Jutta Kleinschmidt, que foi a mais rápida entre os carros de elite em 2001.