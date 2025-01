Dakar: “Chaleco” López volta a vencer nos SSV

À imagem de ontem, foi “Chaleco” López a levar a melhor na 10ª etapa do Dakar 2025, que teve como cenário o imponente Empty Quarter. Xavier de Soultrait e Jeremias Ferioli, estavam fortes no início da etapa de hoje, mas Chaleco Lopez voltou a festejar. Brock Heger ficou fora do top 3, depois de 10 etapas consecutivas nos três primeiros lugares.

Na marca dos 45 km, Xavier de Soultrait /Martin Bonnet lideravam o pelotão com uma vantagem de 30 segundos, mas no ponto de controlo dos 97 km, tinham caído para o segundo lugar, atrás de Francisco “Chaleco” López /Juan Pablo Latrach por 36 segundos. Enquanto isso, Jeremías González Ferioli -Pedro Rinaldi continuavam na disputa, a apenas 50 segundos da liderança.

Mais atrás, concorrentes como Sara Price e Florent Vayssade mantinha-se perto da frente nas primeiras verificações de tempo. Os seus tempos sugerem que ainda podem ter um impacto significativo na classificação geral à medida que o rali avança.

Mas já na segunda metade da etapa, “Chaleco” López mostrou mais e agarrou a liderança que não mais largou, continuando a sua série de vitórias, assegurando a sua quinta vitória na etapa da época. O desempenho do piloto chileno foi crucial, pois ele ganhou um tempo valioso sobre Xavier de Soultrait, que permanece firmemente em segundo lugar na classificação geral.

Entretanto, Brock Heger, que terminou em quinto lugar na etapa de hoje, atrás de Sara Price, pode dar-se ao luxo de abordar as duas últimas etapas com confiança. Heger detém uma vantagem significativa de quase 1 hora e 50 minutos sobre De Soultrait e uma vantagem de 2 horas e 07 minutos sobre López, o que lhe dá uma forte margem de manobra à medida que o rali se aproxima do fim.

Nas contas dos portugueses, Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram sétimos nesta etapa e mantêm o quarto lugar da geral que dificilmente lhes escapará. João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) foram 14º e na geral subiram para o oitavo lugar, vindos do nono. Joao Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram apenas 31º nesta etapa, mantendo o 27º à geral.