Dakar: Chaleco López volta a vencer na Etapa 9 e é líder

Chaleco López foi o vencedor da etapa 9 do Dakar em SSV. O piloto do Can Am terminou o dia com mais de 11 minutos de vantagem para Khalifa Al Attyiah e mais de 16 para Marek Goczal.

Seth Quintero, o sexto piloto a arrancar, assumiu a liderança na especial após 63 km. O americano, o mais jovem vencedor de etapas de sempre no Dakar, estava 20seg à frente do Aron Domżała e 44 seg à frente do líder da classificação geral Austin Jones. Chaleco López, que abriu a etapa, ocupava o quarto lugar, a pouco menos de um minuto do jovem americano.

Após grandes perdas durante a etapa de ontem, Domżała assumiu a liderança com 121 km percorridos, colocando Quintero 49 seg. atrás dele. Michał Goczał, Austin Jones, Gerard Farrés e Chaleco López estavam a pouco mais de um minuto atrás da dupla líder.

Após 239 km, o chileno Lopez estava um minuto atrás de Goczał. Kris Meeke aparecia na terceira posição, a 2m26 atrás do líder da etapa. Depois das perdas de tempo ontem, Aron Domżała perdeu quase cinco minutos!

Quintero, que liderou no início da especial, teve uma avaria após 210 km que o levará, no mínimo, a perder muito tempo.

No final, Chaleco López venceu pelo terceiro dia consecutivo na conclusão da etapa. O chileno subiu o seu desempenho ao longo do especial para alcançar a vitória. Khalifa Al-Attiyah, irmão de Nasser, termina na segunda posição, 11minutos atrás de López. Marek Goczał, irmão de Michał, completou o top 3 para ganhar o seu primeiro pódio depois de uma etapa sempre a subir.

Austin Jones perdeu hoje mais de meia hora e Chaleco López recuperou a liderança na classificação geral, mais de 12 minutos em frente de Jones e 38 minutos à frente de Aron Domżała.