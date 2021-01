Dakar: Chaleco López vence oitava etapa

Chaleco López provou mais uma vez estar em grande forma na segunda parte da etapa da maratona com o melhor tempo. O chileno levou a melhor sobre Reinaldo Valera nos últimos quilómetros e conseguiu a sua quarta vitória do ano. Também aproveitou os problemas mecânicos encontrados por Aron Domżała para se aproximar do topo da classificação geral.

O dia começou da pior maneira para Cristina Gutiérrez e o seu co-piloto francês François Cazalet com problemas na caixa de velocidades a caminho do início do especial, o que fez com que este fosse um grande golpe para a dupla que ganhou a primeira etapa do ano!

A meio da etapa, Reinaldo Varela liderava a especial, com uma vantagem de quase 1:37 sobre Sergey Karyakin. Chaleco López subiu para o terceiro lugar, um pouco mais de dois minutos atrás, enquanto que o americano Austin Jones seguia a mais de três minutos. Saleh Alsaif, segundo no início do especial, perdeu quase 4:30.

Após 307 km, Aron Domżała perdeu quase 37minutos para o líder Varela devido a um problema mecânico. O polaco, que liderou a classificação geral com um pouco menos de nove minutos sobre Seth Quintero, foi o grande prejudicado do dia.

Quem ficou a rir foi Lopez que no final da etapa, ultrapassou Varela na tabela de tempos e conquistou a quarta vitória em etapas nesta edição.

Na geral do SSV, Austin Jones lidera com nove minutos de vantagem sobre Seth Quintero e Lopez está a 19 minutos do líder da geral.

Lourenço Rosa / Joaquim Dias foram nonos da geral, ocupando a 11ª posição da geral, para já, enquanto Rui Carneiro / Filipe Serra ainda estão a percorrer a etapa de hoje.

Em atualização