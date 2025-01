Dakar: “Chaleco” Lopez vence etapa 9, Heger cada vez mais líder

A etapa 9 do Rali Dakar sorriu a “Chaleco” Lopez, com Brock Heger a cimentar ainda mais a sua liderança na geral dos SSV. Foi mais um bom dia para as equipas portuguesas com duas tripulações no top10 e uma no top5.

Xavier de Soultrait, que partiu em quarto lugar, começou de “faca nos dentes” registando o melhor tempos após 37 km e 81 km. O francês foi perseguido de perto pelo seu companheiro de equipa da Sébastien Loeb Racing e líder da classificação geral, Brock Heger, que ficou a apenas 17 segundos. “Chaleco” Lopez, representante da Can-Am, também estava na luta, em terceiro lugar, a 1min05seg de Soultrait.

No desenrolar da etapa, Brock Heger ultrapassou o seu companheiro de equipa aos 123 km e manteve a liderança ao longo dos 217 km. De Soultrait manteve-se em segundo, a apenas 1min07seg, mas estava a ser pressionado por Sara Price, que estava apenas a um segundo de distância. “Chaleco” López mantém o contacto, a apenas 1min23seg, garantindo uma luta renhida a 140 km do final.

No ponto de controlo dos 259 km, Heger, que tinha subido ao primeiro lugar no quilómetro 123, manteve a sua vantagem, liderando por 32 segundos sobre Grégory Lefort, com de Soultrait a 16 segundos. Lefort, um antigo piloto de Grande Prémio de 250 cm³ que agora gere um concessionário Ducati, KTM e Can-Am, estava a provar ser um adversário formidável. A corrida sofreu uma nova mudança aos 316 km, com Lefort a ultrapassar Heger, liderando por 46 segundos. “Chaleco” Lopez tinha dificuldades para o acompanhar, ficando quase 7min30seg atrás, enquanto de Soultrait encontrava dificuldades, ficando 16min30seg atrás do seu compatriota.

O drama aconteceu quando Lefort sofreu uma falha de suspensão aos 344 km, paralisando a sua corrida durante quase 30 minutos. O seu infortúnio abriu a porta a “Chaleco” Lopez, que aproveitou a oportunidade para conquistar a vitória da etapa, terminando com 1min11seg de vantagem sobre Heger e 2’14” sobre Jeremias Ferioli. De Soultrait, com dificuldades na parte final da especial, terminou 9’38” atrás de Lopez.

Na classificação geral, Heger aumentou significativamente a sua vantagem, agora com 1h49min53seg de vantagem sobre De Soultrait. Entretanto, Lopez, a 2h07min38seg, está a diminuir gradualmente a diferença para o segundo classificado, à medida que a luta pelo pódio se intensifica. Com mais etapas desafiantes pela frente, o Rali Dakar continua a oferecer reviravoltas inesperadas e rivalidades ferozes, mantendo os fãs à beira dos seus lugares.

Nas contas dos portugueses, João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) terminou em quinto esta etapa, depois de ter andado pelo segundo posto nos primeiros quilómetros. Monteiro esteve quase sempre na luta pelo top 5, com João Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) a também entrarem na discussão dos cinco primeiros. Dias ainda foi quarto mas sofreu uma queda na classificação perto do fim. Monteiro foi então quinto classificado da etapa, com Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) a terminar em 15º e João Dias quedou-se pelo 19º posto.

Nas contas da geral, Alexandre Pinto mantém a liderança, com Monteiro em nono e João Dias a subir uma posição para 25º

Foto: A.S.O / C.Lopez