Dakar: Chaleco Lopez vence, Alexandre Pinto cimenta 3º da geral em SSV

Chaleco Lopez/Juan Pablo Latrach (Can-Am Maverick R) conseguiram a primeira vitória do ano no Dakar. Numa etapa de grande nível, Lopez manteve a liderança durante quase todo o percurso e carimbou assim o primeiro triunfo do ano.

O chileno venceu com 3min47 de vantagem sobre Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R Sport) e 4min12 sobre Brock Heger/Max Eddy (Polaris RZR Pro R Sport). Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foi quarto e cimentou o terceiro lugar da geral.

Jérôme de Sadeleer / Diego Ortega ( BRP CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR) começaram bem a etapa, liderando nos primeiros quilómetros do percurso, já com Chaleco Lopez à espreita, com apenas 11 segundos de diferença. Fernando Álvarez /Xavier Panseri (BRP CAN-AM MAVERICK R) estava também por perto.

Chaleco Lopez passou para a frente, com Heger a 25 segundos e Sara Price / Sean Berriman (BRP CAN-AM MAVERICK R) no top 3, com Soultrait a iniciar o ataque aos primeiros lugares. Heger ainda liderou a etapa, mas Chaleco Lopez regressou ao topo da classificação, seguido de Heger, Álvarez, Soultrait e Pinto no top5, que se manteve inalterado até perto do fim da etapa.

Já nos últimos quilómetros, Álvarez perdeu tempo e Alexandre Pinto subiu ao quarto posto, já com Soultrait na segunda posição, superando Heger.

No final da etapa, Lopez venceu, com quase quatro minutos de vantagem sobre Soultrait, com Hegger a ficar por perto. Alexandre Pinto foi o quarto, com 13 minutos de atraso, à frente de Fernando Álvarez que fechou o top 5.

Nas contas das tripulações portuguesas, João Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) terminaram em nono lugar a 25 minutos da referência, logo à frente de João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) que fecharam o top 10. Nesta etapa, todos os portugueses da classe SSV terminaram no top 10

As contas da geral

No arranque da 3ª etapa do Dakar, era Xavier de Soultrait o líder, seguido de Brock Heger e Alexandre Pinto.

E no final desta etapa o top 3 manteve inalterado. Soultrait lidera com 5min39 de avanço sobre Brock, com Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira a 1h 12 min da liderança. Chaleco Lopez, que ontem era nono, subiu para a quarta posição, já a 2h45 min. do líder. Gerard Farrés/Tony Vingut (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) completam o top 5.

A dupla João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) subiu na classificação, passando de 15º a 13º. João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) conseguiram uma recuperação ainda maior, saltando do 32º para o 26º posto da geral.