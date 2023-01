Dakar: Carro consumido pelas chamas na Etapa 1 | AutoSport

O carro dos companheiros de equipa de Tom e Tim Coronel na Coronel Dakar Team, Michel Kremer e Thomas de Bois, ardeu por completo ainda na Etapa 1 da mítica prova de TT, conseguindo piloto e navegador saírem ilesos do susto.

Segundo Tom Coronel, que partilhou nas redes sociais um curto vídeo dos destroços do carro da sua estrutura, “isto é aterrador e terrível para toda a equipa, mas felizmente Michel e Thomas conseguiram sair a tempo”.

Uma aparente fuga de combustível provocou o incêndio que consumiu todo o Century CR6 nº 247.

So sorry for our teammates.😥💔 Their car had caught fire at about 70km into the stage and was burnt down to the ground. "That is very frightening and terrible for the whole team, but luckily Michel and Thomas were able to get out in time."#Dakar2023 #DakarRally #dakarinsaudi pic.twitter.com/vPr39B755P