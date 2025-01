Dakar, Carlos Sainz: “Uma etapa de Dakar puro”

Carlos Sainz considerou a etapa de abertura do Rali Dakar um desafio, descrevendo-a como um regresso às raízes tradicionais do evento e admitindo que foi difícil delinear a melhor estratégia. O atual campeão, que lidera os esforços da Ford, sofreu um furo no início da etapa de 431 km em torno de Bisha, o que complicou a sua abordagem.

Tal como muitos rivais, Sainz abrandou intencionalmente o ritmo nos 80 km finais para garantir uma melhor posição de partida para a crucial etapa maratona de 48 horas. Apesar disso, terminou em sétimo, 3m17s atrás de Seth Quintero, da Toyota, que foi promovido a primeiro depois de ajudar Laia Sanz.

“Foi uma primeira etapa bastante significativa, uma etapa de Dakar, Dakar puro, com um pouco de tudo”, disse o espanhol citado pelo autosport.com “Vê-se que nesta zona há muita vegetação, e a verdade é que os carros chegaram muito danificados, é difícil não tocarem com nada, por isso furei. Pensei que com aquele tempo e com o ritmo que estava a ter poderia conseguir uma posição final mais atrás do que tinha, mas é muito difícil adivinhar, é muito difícil acertar.”

Sainz reconheceu que a sua estratégia poderia ter sido melhor, uma vez que esperava arrancar por volta do 15º lugar, mas calculou mal a distância a que iria ficar. Também enfrentou dificuldades adicionais quando um dos seus tablets de navegação falhou, obrigando-o a recorrer a um de reserva que não tinha o sistema de segurança Sentinel. Isto, juntamente com o furo, tornou a etapa mais stressante e imprevisível.

“Tornou a etapa mais complicada, mais stressante, não tínhamos o Sentinel [dispositivo de segurança para evitar colisões]”, disse o piloto de 62 anos. “Tínhamos o segundo tablet, mas o Sentinel não estava ligado a esse tablet e depois o furo também nos deixou um pouco desorientados, não sabíamos quanto tínhamos perdido.”