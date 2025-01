Dakar, Carlos Sainz: ” Uma das maiores deceções da minha carreira”

Carlos Sainz não escondeu a desilusão que sentiu, depois da desistência no Dakar 2025, apenas três dias depois de ter iniciado a prova.

O vencedor do Rali Dakar do ano passado com a Audi e que este ano pretendia acrescentar mais um triunfo com uma marca diferente, desta feita a Ford. Depois de um capotanço na primeira metade da etapa de 48h, o espanhol conseguiu levar o carro até ao final da etapa, apesar dos danos visíveis.

No final da etapa, o carro foi verificado e a FIA detetou danos na roll cage, pelo que de acordo com os regulamentos da FIA, a roll cage não pode ser reparada numa assistência, pelo que a equipa teve de retirar o veículo.

“Depois de termos conseguido trazer o carro até ao fim da etapa, como vocês viram, em muito mau estado. Depois de algumas verificações foi notado que a roll cage estava muito ligeiramente dobrado num ponto. Seria algo muito fácil de reparar, a equipa não teria qualquer dificuldade em reparar e e tornar o carro seguro o suficiente para continuar o rali. Infelizmente os regulamentos da FIA não permitem esse tipo de reparações e não quis tomar qualquer risco, pelo que temos de desistir do rali. “

“Nesta prova, sobretudo quando há garantias de segurança de uma equipa como a Ford, creio que se podia ser um pouco mais flexível. Estou muito, muito dececionado, uma das maiores deceções da minha carreira. As corridas são assim e por vezes enfrentamos este tipo de contratempos. É um dia duro, depois de toda a expetativa, da preparação do carro. Trabalhas todo o ano para esta prova e terminar ao fim de três dias é um balde de água fria”.