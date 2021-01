Dakar, Carlos Sainz: “No geral, acho que podíamos ter feito um trabalho melhor”

Carlos Sainz venceu a segunda etapa esta semana, dominando por completo hoje. Apesar disso, Sainz continua na terceira posição, a cerca de 40 minutos do companheiro de equipa Stéphane Peterhansel, que lidera o Dakar nos Autos.

Apesar de vencer, no final Sainz afirmou que “acho que podíamos ter feito um trabalho melhor. Não estou contente comigo e com o Lucas, não estou contente com a nossa prestação. Perdemos 30 minutos num dia, mais 30 noutro e depois seis noutro, por isso mais de uma hora”.

“Quando há muita tensão e uma pista com muitos pontos de passagem secretos, não o compreendemos o que se passa. Precisamos de analisar muito cuidadosamente as coisas, porque agora existe uma filosofia diferente para o road-book. O meu melhor momento talvez seja hoje e o pior são os restantes dias. Tenho perdido muito tempo, por isso não é fácil”, explicou Sainz.

“Hoje a etapa foi mais areia e trilhos de areia, por isso em termos de navegação não foi difícil. Não havia muitos sítios para cometermos erros, por isso foi bom”, finalizou Sainz.