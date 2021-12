Dakar: Carlos Sainz desapontado com as regras da ASO | AutoSport

Três vezes vencedor do Dakar, Carlos Sainz não está otimista para a estreia na prova do novo Audi RS Q e-tron Dakar, já que diz sentir que os regulamentos deixaram a Audi em desvantagem, especialmente quando se tem em conta o peso extra do motor elétrico e das baterias.

“O que não podemos ignorar é que um regulamento que ia dar prioridade a estes motores híbridos-elétricos, no final temos a mesma ou menos potência e mais peso”, disse o piloto ao Autosport britânico. “Vamos ver isto muito rapidamente e infelizmente, penalizou muito o projeto. Vamos ter de ver como está o BoP [Balance of Performance], mas de momento não estou muito otimista. O que iriam ser carros com um pouco mais de potência do que os outros, com um pouco mais de suspensão de longo curso. No final, nem mais suspensão de longo curso, nem mais potência. Talvez menos, devido à forma como o medem e com mais 150kg. Um investimento deste calibre, com novas tecnologias e assim por diante, sair nestas circunstâncias não é o melhor”.