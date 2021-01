Dakar, Carlos Sainz: “Isto é uma lotaria e eu estou farto disto”

O diretor do Dakar, David Castera bem avisou antes da prova que a segurança seria o objetivo principal e nesse contexto os pilotos teriam de mudar a sua mentalidade e abrandar muito em determinados pontos do percurso se não se quisessem perder. Passaram cinco etapas e a promessa está mais do que cumprida, especialmente depois do que se viu na etapa de ontem. Uma das duplas afetadas foi Carlos Sainz e Lucas Cruz, que voltaram a perder tempo depois de muitos problemas com a navegação, e o espanhol que está agora a 48m13s da frente, foi muito crítico em relação ao roadbook. Bastaram 43 Km e a dupla espanhola já tinha perdido quase meia hora, tudo por causa dos primeiros waypoints.

Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel também perderam tempo, mas ficaram-se pelos cinco minutos e essas diferenças fazem agora… toda a diferença: “Estou um pouco desmoralizado e perturbado porque me sinto mais numa gincana do que num rally-raid. Já estive 14 vezes no Dakar e nunca perdi meia hora em dois dias, nem vi ninguém perder-se. Isto assim não é o Dakar. É mais uma gincana do que um rali. O que temos visto até agora não é um raid e isto não me agrada nada pois trata-se duma lotaria e eu estou mesmo farto disto”.