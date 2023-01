Dakar: Carlos Sainz fora, dentro… e fora definitivamente! | AutoSport

Carlos Sainz atirou a toalha após o acidente de ontem pouco depois do início da especial, em que um capotanço deixou o seu Audi RS Q e-tron E2 demasiado danificado para retomar a corrida. Mattias Ekström é agora o único piloto do Audi que resta no Rali Dakar.

Depois de perder Stéphane Peterhansel na etapa 6, a mesma em que Carlos Sainz se atrasou muito na classificação, também devido a um acidente, foi pouco depois do dia de descanso que o abandono surgiria. Um capotamento no quilómetro cinco, um acidente a baixa velocidade, numa duna baixa, aparentemente Carlos Sainz decidiu não continuar a corrida, estava a ser transferido para um hospital devido a dores nas costas, mas depois recuou, pensou melhor e de acordo com os organizadores pediu ao piloto que o devolvesse ao troço para tentar voltar à pista. Só que no final do dia de ontem ficou a saber-se que os danos do carro são demasiado extensos…