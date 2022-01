Dakar, Carlos Sainz: “fomos melhorando a afinação do carro ao longo do rali” | AutoSport

Carlos Sainz, novamente acompanhado pelo seu compatriota Lucas Cruz, já tinha feito história na terceira etapa. O espanhol conquistou a primeira vitória do Audi RS Q e-tron na exigente etapa disputada entre Al Artawiya e Al Qaisumah.

Oito dias depois, conseguiu a sua segunda vitória em etapas. “Especialmente na segunda metade, as pistas eram típicas do Dakar, ou seja, muito variadas e exigentes com uma mistura de pistas off-road, dunas pequenas e grandes e difícil navegação”, disse Sainz. “Com os nossos engenheiros, melhoramos cada vez mais a afinação do carro ao longo do rali. Um grande obrigado a todos.” O bem sucedido espanhol, duas vezes Campeão do Mundo de Ralis e com três vitórias no Dakar, desta vez ficou sem hipóteses na classificação geral, apesar dos bons resultados individuais. Já no segundo dia, um roadbook impreciso, segundo alegou a Audi, levou a muitos erros de navegação em toda a etapa, perdendo a dupla Carlos Sainz/Lucas Cruz 2h22m. No final desta edição do Dakar ocuparam a décima segunda posição.