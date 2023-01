Dakar: Carlos Sainz fechou a porta do carro do pai, e foi feita uma investigação… | AutoSport

Continuamos a achar que qualquer livro de regras deve ter sempre uma alínea a dizer “usem bom senso”, e mais uma vez se prova que isso é importante. Isto a propósito da investigação que Carlos Sainz foi alvo pelo facto do filho, Carlos Sainz Jr. lhe ter fechado a porta do carro em pleno deserto. O piloto da Audi teve problemas mecânicos e estava a preparar-se para arrancar depois de os ter resolvido. O piloto da Ferrari na F1 ajudou a “fechar a porta do carro” e o filme chegou ao CCD do Dakar através do Delegado Desportivo da FIA, face a uma potencial violação do artigo 49.2.1, que diz: “a presença de pessoal da equipa ou qualquer transporte da equipa (incluindo helicópteros) é proibida a um quilómetro ou menos do seu veículo concorrente”, salvo algumas exceções.

Percebe-se a existência da regra, mas duvidamos que existisse alguém que pudesse concluir que Carlos Sainz beneficiou de ajuda exterior pelo facto do filho ter fechado a porta, que por sinal não ‘queria’ fechar.

Provavelmente Carlos Sainz Jr. vai ajudar o pai muitas vezes, quando for ‘velhinho’, mas se Carlos Sainz Sr, fosse penalizado por uma coisa destas, não haveria forma da FIA fazer algo de mais ridículo. Os Comissários concluíram que não era necessária qualquer ação adicional, cumpriram o seu dever ao analisar a questão, mas o simples facto de um Delegado da FIA ter achado que isto poderia ser ‘tema’, é preciso mesmo ser muito sórdido para ter dúvidas.

É lógico que se tem que ser cuidadoso com situações que possam ser dúbias, mas valha-nos a todos se um piloto algum dia for penalizado porque alguém lhe fechou a porta do carro.