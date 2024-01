Dakar, Carlos Sainz: “Estou muito feliz pela Audi” | AutoSport

Ao conquistar o seu 4º triunfo no Dakar, o primeiro para a Audi, Carlos Sainz junta-se a Ari Vatanen no rol de honra dos vencedores de ralis, com Al Attiyah e as suas 5 vitórias, mais Peterhansel e os seus 8 troféus de automóveis a permanecerem à sua frente. Um enorme feito para o espanhol que vencer pela quarta vez com o quarto carro/marca diferentes e faz história ao ser o primeiro a fazê-lo com uma tecnologia híbrida: “Isto significa que quando se trabalha arduamente e se acredita em si próprio, quando se tem uma boa equipa e boas pessoas à nossa volta, o trabalho compensa sempre.

Este carro é tão especial, é tão difícil de gerir, tem sido tão difícil fazê-lo funcionar.

Terminar e ganhar esta corrida, bem, estou muito feliz pela Audi. Acho que a energia vem da paixão que tenho. É óbvio que é preciso acreditar em nós próprios, acreditar que ainda podemos conduzir e também muito trabalho nos bastidores.

Para estar aqui na minha idade e manter o nível, é preciso trabalhar muito antes. Não é de qualquer maneira que isto acontece. Isto mostra que quando se trabalha arduamente, normalmente compensa. Neste momento, quero desfrutar desta vitória e pensarei no meu futuro nas próximas semanas.

Veremos o que acontece. Penso que ontem foi um dia importante para a vitória, mas tem sido importante desde o início. Como disse, havia muitos favoritos, mas, como sempre no Dakar, alguém é travado por problemas e, talvez do décimo lugar, passa-se para o nono, oitavo, sétimo e assim por diante.

Penso que conduzimos a um ritmo muito bom. Tivemos uma boa estratégia e um bom apoio da equipa”.