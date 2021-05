Dakar: Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel com a Audi | AutoSport

As estrelas do Dakar Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel têm um novo projeto para o Dakar. A dupla associou-se à Audi para a próxima edição do rali mais duro do mundo.

Segundo o jornal A Marca, a Audi terá um alinhamento de luxo com Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström. O anúncio oficial do alinhamento da Audi será feito após o Rally da Andaluzia (12-16 de Maio), algumas semanas antes do inovador protótipo híbrido T1 ver a luz do dia no Goodwood Festival of Speed.

O alinhamento não é surpresa, pois ambos fizeram parte da equipa Mini X-Raid da qual alguns dos seus funcionários se separaram para formar a Q Motorsport, a estrutura que irá apoiar a Audi na pista e que terá Sven Quandt como responsável.

O protótipo da Audi a ser usado deverá contar com motor elétrico, cuja energia será fornecida por um motor de combustão TFSI de alta eficiência. A Audi é o primeiro fabricante de automóveis a comprometer-se a desenvolver um conceito alternativo viável para o Rally Dakar.