Dakar, Carlos Sainz: “Demos ao Mattias (Ekstrom) a nossa suspensão” | AutoSport

Depois de ontem ter danificado a suspensão do seu Audi no mesmo local onde Stéphane Peterhansel teve o seu acidente, Carlos Sainz e Lucas Cruz, já sem hipóteses de um resultado ‘decente’ pois foram penalizados em 28 horas, hoje foi dia de ajudar os colegas de equipa noutro Audi RS Q e-tron E2. O espanhol esperava vencer a especial super-rápida de hoje, mas parou para ajudar Mattias Ekström a arranjar o seu carro: “Mais um mau dia para nós… Este não é definitivamente o nosso rali de sorte. Mas vamos continuar a aprender mais e mais. Parei para dar ao Mattias (Ekstrom) a minha suspensão e tivemos de esperar mais de três horas antes pela chegada do nosso camião de assistência que nos ajudou a voltar à viagem”, disse Sainz.