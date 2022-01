Dakar, Carlos Sainz: “Carro é competitivo, será ainda mais com menos 200 kg” | AutoSport

Apesar dos problemas, pequenos e grandes, que os Audi têm vindo a ter neste Dakar – por exemplo ontem o espanhol partiu uma transmissão, Sainz está contente pelo facto dos carros terem o ritmo desejado. Quanto à fiabilidade, estranho seria se realizassem uma estreia de um carro completamente novo sem qualquer problema de fiabilidade: “estamos aqui para aprender, é natural que estas coisas sucedam. Logicamente que ainda estamos a aprender, esta é a nossa primeira corrida, mas penso que devemos estar satisfeitos porque temos vindo a aprender muito do carro, estou contente ainda mais quando tiver menos 200 Kg. O carro já é competitivo agora, portanto posso imaginar que seja bem mais com menos 200 Kg”, disse Sainz à Marca, antevendo a nova versão do carro, que será naturalmente evoluído face à aprendizagem deste ano.