Dakar, Carlos Sainz: Antes quebrar que torcer | AutoSport

Carlos Sainz, 60 anos, bicampeão do mundo de ralis, quatro vezes vencedor do Dakar e terceiro classificado no Extreme E de 2022. Um dos nomes mais reconhecidos dos ralis e do TT deu mais uma prova de que fibra são feitos os campeões.

Na etapa 9 do Dakar, Carlos Sainz sofreu um acidente logo nos primeiros quilómetros da etapa, danificando severamente o seu Audi RS Q e-tron que capotou quando o piloto espanhol foi enganado por uma duna. Logo nessa altura Sainz queixou-se de dores nas costas e chegou a levantar voo no helicóptero para ser levado ao hospital para mais exames. Mas a meio da viagem, Sainz pediu para o deixarem perto do seu carro e em vez de desistir, manteve-se em prova. Acabou em a prova em 12º (+ 3:39:21 que o vencedor).

Mas a prova da superação do piloto chegou ontem, numa publicação nas suas redes sociais em que dizia o seguinte:

“Olá a todos,

No meu regresso a Madrid do Rally Dakar, as dores nas costas que sofri após o incidente do evento deste ano persistiram mais tempo do que o habitual. Seguindo conselhos médicos, fui submetido a mais controlos para avaliar em pormenor a extensão do ferimento. Infelizmente, os resultados não trouxeram boas notícias, porque fracturei as vértebras T5 e T6. O bom é que ambas as vértebras estão estáveis e a partir deste dia, a minha prioridade será recuperar o mais depressa possível. Obrigado a todos pelo amor e apoio que recebi ao longo dos últimos dias. Manter-vos-ei atualizados.”

Carlos Sainz, o homem que nada tem a provar a ninguém, aguentou até ao fim do Dakar com duas vértebras partidas. É apenas o exemplo de superação que os grandes campeões dão. Nem só nas vitórias vemos essa superação. Nos momentos difíceis, especialmente para quem já tanto venceu, é que vemos quem de facto é especial. E Sainz mostrou uma resiliência ao alcance de poucos.