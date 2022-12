Dakar, Camiões: Tudo em aberto na ausência da Kamaz | AutoSport

Serão 56 tripulações a competir pela conquista da vitória na categoria de camiões, com o trono vazio por preencher depois dos campeões em título estarem ausentes da grande prova do Todo-o-Terreno. Está tudo em aberto nesta categoria e são muitos os candidatos à vitória final.

Países Baixos e República Checa já venceram nas provas do Dakar deste século e terão em Janus van Kasteren e no campeão do W2RC, Kees Koolen e Martin Macík e Aleš Loprais como principais candidatos dos dois países.

Analisando a lista de vencedores passados nos camiões fica clara a hegemonia russa. Na edição passada do Dakar, os 4 primeiros lugares na classificação geral foram preenchidos com pilotos desta nação, contudo, como as condições de admissão ao Dakar estão alinhadas com as regras internacionais relativas aos atletas russos e estes ficaram de fora da corrida, muitos dos outros adversários que se tinham habituado a lutar pelos restantes lugares da classificação, podem agora vistos como favoritos.

A ausência da Kamaz abre oportunidades para outros poderem brilhar no Dakar, principalmente para os quinto e sexto classificados da edição de 2022 da prova. A ascensão meteórica de Janus van Kasteren (6º em 2021 e 5º em 2022) atraiu muito interesse e inspirou o líder da equipa De Rooy a colocar a sua mira no pódio, mas o veterano Martin van den Brink também vai tentar alcançar a vitória, tal como o seu jovem filho Mitchel. No entanto, não se pode descartar Kees Koolen, que continuou a aperfeiçoar as suas capacidades de condução ao longo da sua vitoriosa época no W2RC. Koolen, um dos poucos concorrentes que terminaram o Dakar em cada uma das categorias, vai começar com o número 500 e é um homem a ter em conta. Os Países Baixos também podem contar com Richard de Groot, Pascal de Baar e Ben van de Laar para subir ao pódio.

O pelotão checo é também impressionante. Martin Macík, que terminou no top 7 em quatro das cinco últimas edições (4º em 2021), parece ser o piloto mais óbvio a discutir a vitória, mas Aleks Loprais, terceiro no último Dakar realizado em África (2007), tem também a vitória em mira, sendo um legítimo candidato à glória em Dammam ao volante do seu camião Praga. Ainda entre os candidatos checos, encontramos Martin Sättys (10º em 2021) e Jaroslav Valtr (8º em 2016) que podem surpreender e terminar como vencedores.

São muitos os candidatos à vitória nos camiões e este ano sem a Kamaz em competição tudo pode acontecer.

