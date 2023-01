Dakar, Camiões/T5: Pascal De Baar vence, enquanto Ales Loprais não iniciou etapa 10 | AutoSport

Pascal De Baar/Stefan Slootjes/Marcin Krüger (Renault C460/Riwald Dakar Team) foram os vencedores da etapa 10 do Dakar 2023 entre os concorrentes dos Camiões/T5, com uma curta margem para os segundos classificados (22 segundos) Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona (Iveco Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco), que tinham sido os mais rápidos no penúltimo ponto de passagem. Seguiram-se os líderes da classificação geral Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powerstar/Boss Machinery Team De Rooy Iveco) a 1:12s.

Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (W2rc Iveco Powerstar/MM Technology) tenta recuperar a desvantagem para a frente da classificação geral depois de ter começado da melhor forma este Dakar e foi o quarto classificado da etapa, perdendo 1:23s para os vencedores de hoje. A fechar os cinco primeiros classificados do dia ficaram Martin Vandenbrink/Rijk Mouw/Erik Kofman (Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco), com uma desvantagem de 4:39s.

Ales Loprais não começou a etapa de hoje. Havia algumas dúvidas sobre este facto, mas a organização acabou por confirmar que o líder da classificação geral dos camiões até ontem, depois de envolvido no acidente na etapa passada que matou um espectador, colocou-se à disposição das autoridades sauditas para a investigação do caso, não dando seguimento à prova. Assim, a liderança passou para Janus van Kasteren que tem 22:41s de diferença para o agora segundo classificado Martin Vandenbrink e 51:07s para Martin Macik. Mitchel Van Den Brink é o quarto da geral, mas a mais de 2 horas da frente da classificação.

Resultados AQUI

Filme da etapa

Janus van Kasteren venceu ontem a sua segunda etapa e abriu hoje a estrada. O até então líder Ales Loprais soube no bivouac que tinha estado envolvido num acidente que resultou na morte de um espectador italiano e entregou-se às autoridades para a investigação nestes casos, impedindo-o de iniciar o especial e perdeu a liderança, sendo obviamente o menos importante nestes casos.

Depois de ter perdido mais de 50 minutos na etapa passada, Martin Macík apostava tudo em recuperar algum desse tempo. O piloto checo registou o tempo mais rápido no primeiro ponto de passagem, deixando Pascal de Baar a meio minuto atrás. Martin van den Brink era o terceiro,ainda a menos de um minuto de Macík. Janus van Kasteren perdia quase 2 minutos nos primeiros quilómetros da etapa, fruto de ser o primeiro na estrada.

Aos 60 km Mitchel van den Brink passava a deter empo mais rápido, tendo cerca de dois minutos e meio de vantagem para Pascal de Baar. Martin Macík era terceiro a mais de 3 minutos.

No entanto, Mitchel van den Brink perdeu tempo na última parte da etapa e terminou no segundo lugar, com 22 segundo de atraso para Pascal de Baar, que conquistou a sua primeira vitória numa etapa do Dakar desde 2016. Janus van Kasteren bateu Martin Macík mesmo no final do setor e terminou em terceiro, com Macik em 4º.

FOTO: Facebook Riwald Dakar Team