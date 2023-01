Dakar, Camiões/T5: Luta checo-neerlandesa | AutoSport

Ales Loprais (Praga V4s DKR) da Instaforex Loprais Praga lidera do Dakar nos Camiões com 16m17s de avanço para Martin Van Den Brink (Iveco Powerstar) do Eurol Team De Rooy Iveco, mas as duas equipas seguintes, também elas neerlandesas e checas, não estão longe, a 38 minutos da frente pelo que ainda podem ter uma palavra a dizer neste Dakar. Janus Van Kasteren (Iveco Powestar) da Boss Machinery Team De Rooy Iveco é terceiro a 38m03s, 47 segundos na frente de Martin Macik (Iveco Powerstar) da MM Technology.

Este último, Martin Macik foi o primeiro líder da prova, Ales Loprais foi para a frente no segundo dia, manteve-se aí até à etapa 5, foi passado por Mitchel Van Den Brink (Iveco Iveco Powerstar), que perdeu a liderança para Loprais logo no dia seguinte, perdendo hoje mais um quarto de hora, mas não as esperanças de vencer.

Está tudo ainda menos embrulhado, se bem que os Camiões são a categoria em que é mais difícil recuperar tempo em andamento puro. Vamos ver o que nos reserva a segunda semana e quem sucede aos Kamaz. Dos portugueses falamos noutro lado.

FOTO ASO DPPI/F.Gooden