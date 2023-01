Dakar, Camiões/T5, Etapa 7: Ales Loprais distancia-se, mas diferença é ainda mínima… | AutoSport

Janus Van Kasteren (Boss Machinery Team De Rooy Iveco) venceu a etapa de hoje do Dakar nos Camiões, 3m42s na frente de Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga) com Martin Vandenbrink (Eurol Team De Rooy Iveco) em terceiro a 6m19s. Na geral tudo na mesma nos primeiros lugares, com alguns ajustes nas diferenças. Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga) lidera com dois minutos de avanço para Martin Vandenbrink (Eurol Team De Rooy Iveco) com Janus Van Kasteren (Boss Machinery Team De Rooy Iveco) agora um pouco mais perto da frente a 22m11s. Quarto posto para Martin Macik (MM Technology) a 42m24s, com Jaroslav Valtr (Tatra Buggyra ZM Racing) em quinto a 1h52m19s. Sexto posto para Mitchel Van Den Brink (Eurol Team De Rooy Iveco) a 1h54m26s,

