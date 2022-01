Dakar, Camiões: Sotnikov vence, Loprais coloca-se entre os Kamaz | AutoSport

O primeiro dia de prova ficou marcado por um 1,2,3,4 da Kamaz, mas hoje Aleš Loprais, colocou o seu Praga no terceiro lugar na frente de dois Kamaz.

Dmitry Sotnikov venceu a etapa, com 31 segundos de avanço para Eduard Nikolaev, enquanto Loprais reservou para si o terceiro lugar do pódio da etapa, à frente de outros dois Kamaz, Anton Shibalov e Andrey Karginov. Cada um perdeu pouco menos de 20 minutos na especial de hoje.

Desta forma D. Sotnikov (Kamaz Master) lidera com 1m09s de avanço para E. Nikolaev (Kamaz-Master) com A. Loprais (Instaforex Loprais Praga) em terceiro a 7:24.

A. Shibalov (Kamaz-Master) é quarto a 17:49 na frente de M. Macik (Big Shock Racing), que dista 18:09 da frente. A. Karginov (Kamaz-Master) é sexto a 19:20 sendo que o primeiro e o décimo estão já separados por 40m58s.

Classificação – CLIQUE AQUI