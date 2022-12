Dakar, Camiões: Martin Macik venceu Prólogo | AutoSport

A tripulação do Iveco Powerstar #501 da MM Technology Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda venceram o Prólogo do Dakar 2023 dedicado aos camiões, com o tempo de 09:43s. Esta tripulação bateu Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona (Iveco Powerstar/Eurol Team de Rooy Iveco) por cinco segundos, enquanto Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Boss Machinery Team de Rooy Iveco), também em Iveco Powerstar, terminaram os 13 Km da etapa com seis segundos de atraso para os mais rápidos do primeiro dia da prova na Arábia Saudita.

Seguiram-se os checos Martin Soltys/Roman Krejci/David Hoffmann (Tatra 815/Buggyra ZM Racing) que terminaram com o quarto melhor tempo a 14 segundos dos vencedores, enquanto Victor Willem Corne Versteijnen/Andreas Wilhelmus Van Der Sande/Teun Van Dal (Iveco Powerstar/Boss Machinery Team De Rooy), foram quintos e Ales Loprais/Petr Pokora/Jaroslav Valtr Jr (Praga V4S DKR/Instaforex Loprais Praga) no sexto posto, a 16 segundos dos líderes. No sétimo posto, a 18 segundos do melhor tempo, ficaram Martin Vandenbrink/Rijk Mouw/Erik Kofman (Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy), seguindo-se Gert Huzink/Rob Buursen/Martin Roesink (Renault C460 Hybrid/Riwald Dakar Team) e Pascal De Baar/Stefan Slootjes/Marcin Krüger (Renault C460 Hybrid/Riwald Dakar Team). Ben Van De Laar/Jan Van De Laar/Adolph Huijgens (Iveco 4X4 DRNL /Fried van de Laar Racing) fecharam o top 10 neste primeiro dia de Dakar.

FOTO: Twitter Martin Macik