Dakar, Camiões: Macik assegura a quinta vitória

O piloto checo Martin Macik continuou a sua caminhada dominante na categoria de camiões do Dakar, conquistando a sua quinta vitória na etapa da competição. Macik completou a etapa com o tempo mais rápido, superando Kees Koolen por apenas sete segundos num final emocionante. Com esta vitória, Macik solidifica ainda mais a sua posição no topo da classificação geral, detendo agora uma vantagem de mais de 2 horas e 25 minutos sobre Mitchel van den Brink.

Macik impôs o ritmo inicial na primeira verificação de tempo, liderando com 4min40seg sobre van den Brink, o seu concorrente mais próximo na classificação geral. No entanto, à medida que a etapa avançava para a marca dos 39 km, Vaidotas Zala, navegado por Paulo Fiuza, assumiu o controlo, empurrando Macik para mais de seis minutos atrás. Teruhito Sugawara subiu ao segundo lugar, enquanto van den Brink e Ales Loprais perderam mais de dez minutos.

No ponto intermédio de 68 km, Macik respondeu fortemente, recuperando a liderança com uma vantagem de 2min41seg sobre Kees Koolen e 4min19seg sobre Zala. Entretanto, o vencedor da etapa de ontem, Ales Loprais, viu-se a perder por mais de oito minutos.

Macik manteve o seu ritmo forte durante o resto da especial, acabando por cruzar a linha de chegada com sete segundos de vantagem sobre Koolen, com Zala a ficar pouco mais de dois minutos da referência.

Com este último sucesso, Macik reforça a sua liderança na classificação geral, aumentando a sua vantagem sobre van den Brink para mais de 2 horas e 25 minutos. Van den Brink, por sua vez, conseguiu ganhar mais de 1min30seg sobre Loprais, mantendo o terceiro lugar na classificação geral com uma pequena vantagem de cinco minutos sobre o piloto checo.Koolen, em quarto está a mais de 3h38 min do quarto posto.

