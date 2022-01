DAKAR, CAMIÕES, ETAPA 9: Dmitry Sotnikov perde 2 minutos para Eduard Nikolaev | AutoSport

Eduard Nikolaev (Kamaz) completou a etapa 9 do Dakar com o melhor tempo entre os camiões. O piloto russo, que venceu anteriormente o Dakar por quatro vezes, terminou à frente do seu colega de equipa e detentor do título Dmitry Sotnikov (Kamaz). Nikolaev recuperou mais de 2:30s na classificação geral a Sotnikov, que agora tem agora oito minutos de avanço rumo à etapa dez da edição de 2022. Martin Macík em Iveco, perdeu o segundo lugar da etapa por apenas três segundos. Fora dos cinco primeiros no início da etapa, Anton Shibalov (Kamaz) terminou em quarto, aproximadamente a 3:30s atrás do seu companheiro de equipa, enquanto Ignacio Casale (Tatra) terminou mais de 4 minutos atrás do vencedor da etapa.Na classificação geral pouco mudou, excetuando a perda de tempo do líder Sotnikov para Nikolaev, que passou a ser de 8:51s. A Kamaz continua a colocar 4 dos seus camiões nas 5 primeiras posições, apenas com o Praga V4S DKR de Ales Loprais a intrometer-se na quarta posição, mas a 1:32:57s do líder do Dakar.

