Dakar, Camiões, Etapa 7: Kamaz #507 não desarma na liderança

O Kamaz #507 de Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadev e Ilgiz Akhmetzianov não desarma da liderança e na sétima etapa foi o mais rápido na categoria dos camiões no Rally Dakar. A tripla do Kamaz #507 ficou na frente do Kamaz #509 da tripla Airat Mardeev, Dmitriy Svistunov e Akhmet Galiautdinov por 3:23s na sétima etapa.

Na geral, o Kamaz #507 de Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadev e Ilgiz Akhmetzianov tem agora mais de 45 minutos de vantagem para os companheiros de equipa no Kamaz #501 de Anton Shibalov, Dmitri Mikitin e Ivan Tatarinov.

A mais de uma hora dos líderes, o Kamaz #509 da tripla Airat Mardeev, Dmitriy Svistunov e Akhmet Galiautdinov fecha as posições do pódio. Esta tripla conseguiu aumentar a vantagem sobre os quartos classificados à geral, o Praga #504 de Ales Loprais, Petr Pokora e Khalid Alkendi, para 15 segundos.

A percorrer a sétima etapa está o mecânico português Nuno Jorge Silva Fojo no Man #521. Na sexta etapa, o português ficou na 21º posição à geral.

