Dakar, Camiões, Etapa 6: Martin Macík (Iveco) passa para a frente | AutoSport

Já se sabia que a etapa de hoje e amanhã eram muito difíceis e que iriam criar grandes diferenças entre os concorrentes e é precisamente isso que está a suceder em todas as categorias, incluindo os Camiões. Janus Van Kasteren (Iveco) chegou ontem ao fim do dia com 22m03s de vantagem para Martin Macík (Iveco), na geral, mas hoje as coisas inverteram-se e Martin Macík (Iveco) virou o tabuleiro a seu favor, ao fanhar uma vantagem significativa sobre Janus Van Kasteren (Iveco) na classificação geral provisória da corrida de camiões, tem agora um avanço de cerca de 19 minutos, sendo certo que ainda faltam cerca de 200 quilómetros para a maioria dos favoritos da categoria. Cada um dorme no bivouac em que estava mais perto, à frente da zona onde estavam às 16h00 locais e aí era esta a diferença entre os dois homens da frente nos camiões. Aleš Loprais (Praga) está 25 minutos mais atrás.

